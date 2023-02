Diese "First Dates"-Servicemitarbeiter sind privat ein Paar!

Diese beiden haben die Liebe schon gefunden! Eigentlich helfen Tim und Maria bei First Dates, Singles auf der Suche nach der großen Liebe mit dem richtigen Partner zu verkuppeln: Sie arbeiten als Servicemitarbeiter in der Show von Roland Trettl (51)! Dort hatten sie sich kennengelernt – und schließlich wurde aus ihnen mehr als nur Kollegen: Tim und Maria sind ein Paar!

In einem Vox-Interview plauderten die beiden über ihre Liebe: 2020 haben sie sich am Set der Show kennengelernt. "Da hat er mich ganz lieb begrüßt, umarmt und mich willkommen geheißen. Und damit war es schon um mich geschehen", schwärmte Maria. Auch Tim war sofort hin und weg von seiner neuen Kollegin. Damals waren aber beide noch in Beziehungen gewesen, daher ließen sie sich erst einmal noch Zeit, erklärte Tim: "Es war ja nun mal sehr turbulent, einfach aufgrund der Lebenssituationen, in denen wir uns befanden. Wir waren halt beide in Partnerschaften. Das musste erst einmal geklärt werden. Das hat seine Zeit in Anspruch genommen und das war auch gut und richtig so." Schließlich lernten sie sich aber kennen und wurden ein Paar.

Und wie hat es der Rest des "First Dates"-Team aufgenommen, dass von nun an ein Pärchen unter ihnen war? "Es ist ja auch ein schmaler Grat, wenn du mit jemandem an deinem Arbeitsplatz zusammen bist. Wir sind ja untereinander auch befreundet. Es war echt ein Dilemma", erklärte Tim. Schließlich haben sie es dann auf der Weihnachtsfeier allen erzählt: "Es haben alle so schön aufgenommen. Es war zwar keine Riesenüberraschung, aber trotzdem aufregend für alle."

Roland Trettl

Tim und Maria, "First Dates"-Kellner

Maria und Tim von "First Dates"

