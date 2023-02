Königin Margrethe von Dänemark (82) muss operiert werden!

Müssen Royal-Fans sich Sorgen um Königin Margrethe von Dänemark (82) machen? Zuletzt machte die dänische Regentin mit dieser knallharten Entscheidung Schlagzeilen: Sie entzog den Kindern von Prinz Joachim (53), ihren Enkeln, die royalen Titel Prinz und Prinzessin von Dänemark – sie tragen fortan nur noch Pseudo-Titel. Seither soll in der dänischen Königsfamilie eisige Stimmung herrschen. Möglicherweise schweißen ihre gesundheitlichen Probleme ja alle wieder zusammen? Die 82-jährige Königin muss nämlich operiert werden!

"Ihre Majestät, die Königin wird sich einem Eingriff unterziehen", wurde jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses bekannt gegeben. Doch was fehlt Margrethe? "Ihre Majestät leidet seit geraumer Zeit unter Rückenproblemen, die sich in letzter Zeit noch verschlimmert haben. Nach Rücksprache mit den Spezialisten hat die Königin beschlossen, sich einer umfassenden Operation zu unterziehen", heißt es in der Erklärung. "Die Operation ist für Mittwoch, den 22. Februar, im Rigshospitalet in Kopenhagen geplant, wo die Königin anschließend auch stationär untergebracht sein wird."

Doch wie lange wird Margrethe nach der OP ausfallen? "Infolgedessen ist mit einer längeren physischen Rehabilitation zu rechnen", steht weiter in der Pressemitteilung. "Dies bedeutet, dass das offizielle Programm Ihrer Majestät in nächster Zeit verschoben, abgesagt oder von anderen Mitgliedern der königlichen Familie übernommen wird." In den Kommentaren lassen bereits etliche Fans der Königin Genesungswünsche zukommen.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im September 2022

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

