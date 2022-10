Eklat: Funkstille bei Prinz Joachim und Königin Margrethe!

Prinz Joachim (53) und Königin Margrethe von Dänemark (82) haben offenbar noch nicht wieder miteinander gesprochen. Vergangene Woche schockierte ein Statement der dänischen Regentin die Familie: Sie plant, den vier Kindern ihres jüngsten Sohnes die royalen Titel Prinz und Prinzessin abzuerkennen. Der Vater der Kinder, Prinz Joachim, war davon überhaupt nicht begeistert und plauderte öffentlich aus, dass er sauer sei. Nun fuhr er fort: Die Königin und ihr Sohn haben seit dem Eklat kein Wort mehr miteinander gewechselt!

Mit dem dänischen Blatt B.T. sprach Joachim gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Marie von Dänemark. Dort offenbarte er, dass seine Mutter bislang "bedauerlicherweise" keinen Kontakt zu der Familie gesucht habe. Marie fügte hinzu: "Es ist tatsächlich sehr kompliziert." Auch sein Bruder Prinz Frederik (54) suchte noch nicht das Gespräch. Da er der direkte Thronfolger ist, dürfen seine Kinder allerdings die Titel behalten.

Dass Joachim so offen über den Konflikt redet, geht jedoch nicht spurlos an Königin Margrethe vorbei. Am Montag veröffentlichte sie ein neues Statement. Sie begründet den Entzug der Titel mit einer Modernisierung: "Es ist meine Pflicht und mein Wunsch als Königin, dafür zu sorgen, dass sich die Monarchie immer zeitgemäß gestaltet. Manchmal bedeutet dies, dass schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen." Sie wollte mit der Entscheidung lediglich das Leben ihrer Enkel einfacher machen, da sie so nicht an royale Pflichten gebunden sind.

Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren Kindern Felix (v.l.), Athena, Henrik und Nikolai

Prinzessin Marie und Prinz Joachim, 2020

Margrethe von Dänemark im Juni 2021

