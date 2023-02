Datet "Hochzeit auf den ersten Blick"-Natascha jetzt Morten?

Bandelt Natascha jetzt etwa mit Morten an? Sowohl die Rettungssanitäterin als auch der 41-Jährige hatten im vergangenen Jahr an Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen. Während bei der Eschweilerin die Ehe mit Dennis bereits in den Flitterwochen zerbrochen war, gaben der Software-Entwickler und Kinga das Liebes-Aus nach der Ausstrahlung der finalen Folge bekannt. Nun munkeln Fans der Show, dass Natascha und Morten sich daten – stimmt das?

Mortens Noch-Ehefrau Kinga bezog jetzt im Instagram-Livestream mit Aron Schweizer Stellung zu den Gerüchten. "Also ich weiß persönlich von Morten nichts", beteuerte die 38-Jährige. Doch wie kommt es dann zu den Spekulationen? "Natascha hat im Livestream mit Mario und Ralf gesagt, dass die beiden sich gut verstehen und dass sie sich freundschaftlich treffen", klärte die Sachbearbeiterin auf.

Doch was, wenn sich doch mehr zwischen der 30-Jährigen und ihrem Ex entwickelt? "Warum soll ich eifersüchtig sein? Ich meine, unsere Ehe ist vorbei und es wäre nicht das erste Paar aus der Show, was zueinandergefunden hat. [...] Wenn ich ihn nicht glücklich machen konnte, vielleicht schafft sie es", äußerte sich Kinga und betonte, dass sie es ihnen gönnen würde.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga und Morten

Anzeige

Sat.1 Dennis und Natascha bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / kinga.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de