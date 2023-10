"Hochzeit auf den ersten Blick"-Morten freut sich für Freund

Hat er ihn zur Teilnahme inspiriert? Morten war Teilnehmer der neunten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Der Katzenliebhaber glaubte in der Sachbearbeiterin Kinga die Liebe des Lebens gefunden zu haben. In den Flitterwochen hat es allerdings schon gekriselt und am Ende trennten sich Kinga und Morten. Der Software-Berater glaubt augenscheinlich aber immer noch daran, dass das wissenschaftliche Experiment funktionieren könnte: Mortens Freund Karsten nimmt jetzt ebenfalls an der Show teil!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Nordrhein-Westfale ein Bild mit seinem Freund Karsten Hadeb. Glücklich lachen die beiden auf dem Foto in die Kamera und stoßen mit einem Bier an. Morten kommentierte das Bild mit motivierenden Worten: "Ich bin mal gespannt, wie sich mein Freund Karsten so bei Hochzeit auf den ersten Blick schlägt. Wünsche dir viel Erfolg, auf dass du deine Traumfrau endlich findest." Karsten, der in seiner Freizeit gerne Sport treibt und ebenfalls ein großer Katzen-Fan ist, teilte das gemeinsame Bild ebenfalls stolz in seinem Profil!

Zwischen Morten und Kinga scheint trotz der Trennung kein böses Blut zu fließen. Im Juni dieses Jahres gratulierte er seiner Noch-Ehefrau sogar zum Hochzeitstag: "Auch wenn wir getrennt sind, ich wünsche dir, liebe Kinga, alles Gute zum Hochzeitstag."

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Morten

Sat.1 Morten, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga und Morten

