Nach Scheidung von Kody Brown: Christine Brown datet wieder

Christine Brown (50) ist bereit für einen Neuanfang. Die Sister Wives-Bekanntheit führte mit Kody Brown (54) eine polygame Ehe. Im November 2021 hatte sie dann den Schlussstrich gezogen – der TV-Star reichte die Scheidung ein, die ein Jahr später offiziell wurde. Während sich von Kody eine seiner zahlreichen Frauen trennte, scheint es bei seiner Ex deutlich besser zu laufen: Christine datet wieder!

Das verkündete die 50-Jährige ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story: "Auto-Geständnisse! Ich muss euch einfach sagen, dass ich mich exklusiv mit jemandem treffe." Christine scheint den perfekten Partner gefunden zu haben: "Er ist wunderbar und romantisch und so nett und alles, wonach ich gesucht habe. [Er ist unglaublich mit [meiner und Kodys Tochter] Truely. Er ist absolut ein wahr gewordener Traum", schwärmte sie.

Was ihr einstiger Mann wohl von den Neuigkeiten hält? Nach dem Liebes-Aus haben Kody und Christine nicht das beste Verhältnis zueinander, so schoss der 53-Jährige gegen Christine: "Sie ist und bleibt eine Spielerin: Unsere ganze Ehe hindurch hat sie abwechselnd manipuliert, geschmollt und gewütet", wetterte er in der "Sister Wives: One on One"-Folge.

Christine Brown, "Sister Wives"-Bekanntheit

Christine Brown, US-Realitystar

Kody und Christine Brown im März 2020

