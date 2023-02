Peter Andre verteidigt Namen von Molly-Mae Hagues Tochter

Peter Andre (49) stellt sich auf die Seite von Molly-Mae Hague (23). Die britische Love Island-Kandidatin durfte vor einigen Wochen ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Sie und ihr Partner Tommy Fury wurden Eltern einer Tochter, die auf den Namen Bambi hört. Dieser scheint Kerry Katona (42) ganz und gar nicht zu gefallen, die wegen des Namens gegen das Paar austeilte. Anders als Peter: Der Musiker verteidigt jetzt Molly-Mae.

In seiner OK!-Kolumne schrieb der 49-Jährige, dass die Namensgebung eines Kindes eine persönliche Wahl sei: "Bambi ist schließlich ein süßes kleines Reh. Ich denke einfach, warum nicht? Es ist ihre Entscheidung." Während Kerry forderte, dass die 23-Jährige den Namen ihres Babys ändern solle, findet Peter: "Alle anderen können ihre Meinung haben, aber das ist irrelevant. [...] Alle Macht für sie. Wenn sie den Namen Bambi lieben, ist das alles, was zählt."

Die Neu-Mama musste sich bereits Kritik für das Zimmer ihres Sprösslings anhören, das in Beige gehalten ist. "Babys sehnen sich nach Farbe für ihr geistiges Wachstum", schrieb ein User auf Reddit. Ein weiterer schoss: "Es ist traurig, dass Instagram-Ästhetik für Molly wichtiger ist als die Entwicklung ihres Kindes."

