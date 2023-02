Molly-Mae Hagues Tochter heißt Bambi: Kerry Katona teilt aus

Kerry Katona (42) kann sich mit dem Namen von Molly-Mae Hagues (23) Tochter nicht anfreunden. Die ehemalige britische Love Island-Teilnehmerin ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury durfte sie ein kleines Mädchen auf der Welt willkommen heißen, dem sie den Namen Bambi gaben. Kerry, die selbst fünf Kinder hat, sieht die Namensgebung allerdings ziemlich kritisch: Die Sängerin vermutet, dass Molly-Maes Baby deswegen sogar gemobbt werden könnte!

In ihrer OK!-Kolumne schrieb der Atomic-Kitten-Star, dass Molly-Mae und Tommys Babynews zwar bezaubernd seien, sie aber kein Fan des Namens sei: "Ich finde, Bambi Fury klingt ein bisschen lächerlich. Das erinnert mich an den Disney-Film, in dem die Mutter erschossen wird! Das arme Kind könnte in der Schule etwas Ärger bekommen." Sie rät dem Paar sogar, seine Tochter umzubenennen, falls der Name noch nicht offiziell eingetragen wurde. Kerrys Kinder heißen übrigens Lilly-Sue (20), Molly Marie, Dylan-Jorge, Heidi Elizabeth und Maxwell Mark.

Für Molly-Mae ist der Name jedoch ein ganz besonderer. "Ich habe mir den Namen schon ausgesucht, seit ich selbst ein kleines Mädchen war. Es war schon immer ein Traumname für ein Mädchen, und als ich Tommy kennenlernte und ihm den Namen erzählte, von dem ich schon immer geträumt hatte, war auch er absolut begeistert", hatte die Influencerin zuvor in einem YouTube-Video erklärt.

