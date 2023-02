Große Sorge um Helge Schneider: Er braucht einen Gehstock!

Muss man sich Gedanken um Helge Schneiders (67) Gesundheit machen? Der Entertainer ist für seine verrückte Art bekannt: Mit seinen witzigen Songs wie "Katzenklo" und "Es gibt Reis, Baby" eroberte er in den 1990er-Jahren die Herzen der Fans und sahnte einen Preis nach dem anderen ab. Auf der Bühne liefert der Komiker normalerweise live auch eine wilde Show ab. Doch jetzt musste Helge bei einem Auftritt im Fernsehen eine Gehhilfe verwenden!

Am Mittwochabend war er im TV bei der Talkshow "Maischberger" zu Gast. Dabei erregte er bei seinem Weg ins Studio Aufmerksamkeit: Helge ging am Stock! Das entging auch Host Sandra Maischberger (56) nicht: "Ich mache mir Sorgen, Herr Schneider. Gerhart Baum, der 90-Jährige, war hier ohne Stock. Sie kommen mit. Was ist passiert?" Doch der Musiker konnte sie beruhigen. "Ich habe mir das Knie verdreht", stellte er klar. Das sei zwar schon vor einer Weile passiert, aber ab und an nehme Helge noch den Stock zu Hilfe.

Trotz des kleinen Gebrechens wirkte Helge fröhlich und diskutierte bei den Themen rund um Krieg, Politik und Musik fleißig mit. Allerdings sorgte er dann mit seinen Aussagen zur kulturellen Aneignung für einen kleinen Shitstorm im Netz: "Ich mache die Musik, die ich fühle. Und wenn ich die Musik fühle und jemand anderes sagt: 'Das ist kulturelle Aneignung.' Das interessiert mich einen Scheißdreck", stellte er provokant fest.

Thomas Schröer / Future Image Die Gäste bei "Maischberger" im Februar 2023

Getty Images Helge Schneider im November 2019 in München

Getty Images Helge Schneider, 2017

