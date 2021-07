Bekommt Helge Schneider (65) jetzt Konkurrenz aus der eigenen Familie? Im vergangenen Sommer war der Komiker gemeinsam mit der Schlagzeug-Legende Pete York und dem Gitarristen Henrik Freischlader auf Tour. Sohn Charlie begleitete seinen berühmten Vater bei den Auftritten und kam sogar selbst gelegentlich als Drummer zum Einsatz. Dabei schlug sich der Elfjährige offenbar so gut, dass er seitdem regelmäßig mit Helge auftritt. Möchte er eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten?

In der Talkshow 3nach9 hatte Charlie nun seinen ersten TV-Auftritt. Moderatorin Judith Rakers (45) hakte bei dem Schüler nach: Möchte er später ein Entertainer wie sein Papa werden? "Manchmal denke ich, dass ich das später als Beruf machen möchte, aber manchmal dann auch nicht. Vor meiner Mutter, Schwester, Opa und Oma kann ich gar nicht spielen, da traue ich mich nicht", erklärte der Junge. Vor seinem Vater und unbekannten Menschen zu spielen, sei hingegen kein Problem für ihn. Und das bewies Charlie auch direkt: Am Schlagzeug gab er alles, während Helge ihn am Klavier begleitete.

Dem jungen Drummer wurde das musikalische Talent in die Wiege gelegt. Er war gerade einmal ein halbes Jahr alt, als Helge anfing, mit ihm Musik zu machen. "Ich habe Klavier gespielt und hatte ein kleines Schlagzeug. Er konnte zwar noch nicht laufen, hat sich dann aber immer an der Trommel festgehalten und mit dem Stock gehauen", erinnerte sich der 65-Jährige.

