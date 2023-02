Hochzeitspläne mit John? Jennifer Garner hat es nicht eilig

Wie läuft es zwischen Jennifer Garner (50) und John Miller? Bereits vor fünf Jahren bandelten die beiden Turteltauben miteinander an. 2020 machte aber dann die Runde, dass die Beauty und der CEO einer Burgerkette eine Beziehungspause einlegen. Ein Jahr später folgte das Liebes-Comeback. Seitdem läuft es zwischen den beiden besser als je zuvor. Angeblich soll John seiner Liebsten sogar schon die Frage aller Fragen gestellt haben – Jennifer möchte davon aber erst einmal nichts wissen!

Das behauptete jetzt zumindest ein Insider gegenüber Radar: Angeblich soll der Geschäftsmann an seinem 50. Geburtstag im April vergangenen Jahres vor Jen auf die Knie gegangen sein! "Sie wollten ihre geheime Verlobung offiziell bekannt geben", verriet die Quelle und fügte hinzu, dass sie "sogar bereit waren, Hochzeitseinladungen zu verschicken". Doch plötzlich soll die 50-Jährige einen Sinneswandel gehabt haben: "Jennifer hat darüber nachgedacht und festgestellt, dass sie es nicht eilig hat, vor den Traualtar zu treten und John zu heiraten."

Der Insider betonte zudem, dass die Ex von Ben Affleck (50) zwar "wahnsinnig verliebt" in ihren John sei, sie dennoch die Hochzeitspläne vorübergehend auf Eis legen möchte: "Jennifer verehrt John und sieht immer noch eine langfristige Zukunft mit ihm. Aber im Moment will sie nur das schätzen, was sie haben, ohne ein offizielles Etikett."

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

