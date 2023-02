Nach Pause: Jennifer Garner und ihr John glücklich wie nie!

Es könnte zurzeit wohl nicht besser zwischen Jennifer Garner (50) und ihrem John Miller laufen! Bereits 2018 hatte das Paar miteinander angebandelt, kurz bevor die Scheidung der Schauspielerin von Ben Affleck (50) in trockenen Tüchern war. Obwohl es 2020 zunächst den Anschein machte, als gäbe es keine Zukunft für die beiden, folgte ein Jahr später das Liebescomeback. Nun sind Jennifer und John unzertrennlich!

"Sie haben eine ganz besondere Beziehung", äußert sich eine Quelle gegenüber People und gibt somit einen raren Einblick in das Liebesleben der Turteltauben. Dieses sei nicht immer leicht gewesen, da sie beide Kinder und eine eigene Familie haben. Doch die lange Pause habe ihnen gutgetan. "Jen ist sehr froh darüber, dass sie wieder zusammen sind", fügt der Insider hinzu.

Obwohl es so gut zwischen der "30 über Nacht"-Darstellerin und dem Unternehmer läuft, liegt eine Vermählung angeblich noch in der Ferne – besonders Jennifer wolle nicht vorschnell handeln. "Sie hat einfach nach reiflicher Überlegung entschieden, dass sie es nicht eilig hat, vor den Traualtar zu treten und dass sie sich glücklich fühlt, das zu schätzen und zu genießen, was sie haben", berichtete ein Tippgeber der Us Weekly vor knapp einer Woche.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im Januar 2023

Anzeige

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei der "The Big Night Out" Gala 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Jennifer ihre Meinung noch ändern könnte, vor den Traualtar zu treten? Ja, bestimmt! Nein, vermutlich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de