Zoff: Dieter Bohlen fordert Katja Krasavices DSDS-Jury-Aus!

Muss Katja Krasavice (26) etwa um ihren Platz in der DSDS-Jury bangen? Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Rapperin einen Song, in dem sie heftig gegen Dieter Bohlen (69) austeilt. Dieser hatte zuvor die Kandidatin Jill Lange (22) beim Casting wegen ihrer Reality-TV-Vergangenheit sexistisch beleidigt. In ihrem Diss-Track steht die Musikerin für die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin ein und geigt dem Poptitan ihre Meinung. Laut Bild soll das Dieter jedoch so gar nicht gefallen. Er forderte, dass Katja aus der DSDS-Jury fliegt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de