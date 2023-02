Zyste am Eierstock: Chrishell Stause meldet sich nach OP

Chrishell Stause (41) ist auf dem Weg der Besserung! Seit rund vier Jahren ist die US-Amerikanerin dank ihrer Rolle im Netflix-Hit Selling Sunset einem großen Publikum bekannt. Dort versucht die Immobilienmaklerin atemberaubende Anwesen in Los Angeles zu verkaufen. Die Beauty ist auch im Netz sehr aktiv und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Mit einem Selfie aus dem Krankenhaus informierte sie diese nun, dass sie operiert wurde!

In ihrer Instagram-Story postete die 41-Jährige ein Foto von sich und schrieb darunter: "Ich hatte heute einen kleinen Eingriff. Dabei wurde mir eine riesige Zyste am Eierstock entfernt." Sie bedankte sich außerdem noch bei ihrem Arzt für die tolle Fürsorge. Mit einem lila Herz-Emoji teilte sie des Weiteren mit, dass es ihr gut gehe und sich ihre Liebe um sie kümmere. Damit bezog sie sich höchstwahrscheinlich auf das non-binäre Musiktalent G Flip, mit dem die Netflix-Berühmtheit seit vergangenem Jahr zusammen ist. Am Ende ihres Posts appellierte Chrishell noch an ihre weiblichen Follower: "Wenn du starke unerklärliche Krämpfe hast, ignoriere es nicht!"

Zwischen G Flip und der Maklerin dürfte es wohl sehr ernst sein. Die Feiertage hatte die Amerikanerin in Down Under, der Heimat ihres Lieblings, verbracht. "Frohe Weihnachten und schöne Feiertage aus dem sonnigen Australien! Ich hoffe, dass ihr alle die Liebe spürt", hatte Chrishell zu den Aufnahmen ihres Instagram-Profils geschrieben.

Getty Images Chrishell Stause bei den People's Choice Awards im Dezember 2022

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im September 2021

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip in Australien, Dezember 2022

