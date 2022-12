Verliebt! Chrishell Stause und G Flip turteln in Australien

Zwischen Chrishell Stause (41) und G Flip wird es langsam ernst! Im Frühjahr hatte die Selling Sunset ihre Liebe publik gemacht: Die Beauty datet das non-binäre Musiktalent – und ist offenbar total happy in der Beziehung. Das zeigte sich zuletzt auch zu den Feiertagen: Denn die Ex von Justin Hartley (45) flog mit G Flip nach Australien und lernte dort ihre Schwiegereltern kennen! In Down Under genießen die Turteltauben jetzt die gemeinsame Zeit – und teilen süße Aufnahmen mit ihren Followern!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Chrishell zuletzt mehrere Fotos vom Roten Kontinent. Glücklich lächelt die US-Amerikanerin in die Kamera, auf einem Bild strahlt sie an G Flips Seite vor einer malerischen Küstenkulisse. "Frohe Weihnachten und schöne Feiertage aus dem sonnigen Australien! Ich hoffe, dass ihr alle die Liebe spürt", schrieb Chrishell zu den Aufnahmen. G Flip ließ es sich nicht nehmen, den Post liebevoll zu kommentieren: "Die Süßeste!"

Ob Chrishell in G Flip endlich ihrer große Liebe gefunden hat? Immerhin liegen hinter der Maklerin einige gescheiterte Beziehungen. Von 2006 bis 2007 war sie mit Matthew Morrison (44) verlobt gewesen. Gut zehn Jahre später hatte Chrishell ihren Schauspielkollegen Justin geheiratet. Die Ehe zerbrach 2019. Anschließend ging die 41-Jährige mit Keo Motsepe und Jason Oppenheim (45) aus.

Getty Images Chrishell Stause bei den People's Choice Awards im Dezember 2022

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause in Australien, Dezember 2022

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, Reality-TV-Stars

