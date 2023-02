Abigail Breslin und Ira feiern Red-Carpet-Debüt als Ehepaar

Abigail Breslin (26) und Ira Kunyansky ist ihre Verliebtheit anzusehen! Die Schauspielerin und der Unternehmer sind seit sechs Jahren ein Paar und möchten es offenbar auch für immer bleiben: Erst vor wenigen Tagen haben sie den Bund fürs Leben geschlossen und sich bei einer romantischen Zeremonie auf einer Ranch in Kalifornien das Jawort gegeben. Im Netz haben sie seitdem bereits ein paar Bilder geteilt. Nun zeigten sie sich auch das erste Mal auf dem roten Teppich als Ehepaar!

Am Mittwoch waren Abigail und Ira bei der Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele in Santa Barbara zu Gast. Der Film "Miranda's Victim", in dem die 26-Jährige zu sehen ist, feierte dort Premiere. Auf dem roten Teppich strahlte sie bis über beide Ohren – wohl vor allem, weil sie ihr frisch angetrauter Ehemann begleitet hat. Aber auch ihm ist die Freude ins Gesicht geschrieben. Auf manchen Schnappschüssen grinst er glücklich in die Kamera, auf anderen winkt er den Fotografen.

Nach ihrer Hochzeit hatten Abigail und Ira bereits in den höchsten Tönen voneinander geschwärmt. Letzterer betitelte einen Instagram-Schnappschuss mit den Worten: "Ich liebe meine andere zweite Hälfte." Die "Little Miss Sunshine"-Darstellerin schrieb: "Ich habe meinen 'bestesten' Freund geheiratet."

Anzeige

Instagram / richruski Abigail Breslin und Ira Kunyansky auf ihrer Hochzeit, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Ira Kunyansky und Abigail Breslin im Februar 2023 in Santa Barbara

Anzeige

Getty Images Ira Kunyansky und Abigail Breslin im Februar 2023 in Santa Barbara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de