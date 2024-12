"It Ends With Us"-Drama: Abigail Breslin unterstützt Blake

Abigail Breslin (28), bekannt aus Filmen wie "Little Miss Sunshine", hat sich in einem ausführlichen Statement in den sozialen Medien hinter Blake Lively (37) gestellt. Die Unterstützung der Schauspielerin folgt auf eine kürzlich eingereichte rechtliche Beschwerde von Blake, in der sie ihrem "It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni (40) sexuelles Fehlverhalten und Erniedrigungen am Set vorwirft. Abigail äußerte sich am vergangenen Wochenende auf Instagram, wo sie ihre eigenen Erlebnisse mit männlichem Fehlverhalten mit ihren Anhängern teilte. Sie schrieb: "Wann ist das Wort 'Frau' gleichbedeutend mit 'Sündenbock' geworden?", und bezog sich dabei auf ihre eigenen ähnlichen Erfahrungen mit einem Kollegen am Set eines früheren Films.

In ihrem Statement erinnerte Abigail an Vorwürfe, die sie im letzten Jahr gegen Aaron Eckhart (56) während der Produktion des Films "Classified" erhob. Sie schilderte, dass sie sich damals geweigert habe, mit Aaron allein zu sein, nachdem er sich angeblich aggressiv und abwertend ihr gegenüber verhalten habe. Diese Erfahrung und die dabei empfundene Isolation beschrieb sie als Teil eines Musters, in dem Frauen, die sich wehren, schnell als unglaubwürdig abgestempelt würden. Sie zog hierbei Parallelen zu Blakes aktueller Situation, äußerte auch ihre Hoffnung, dass die Bewegung des "#MeToo"-Aufschreis langfristig eine Veränderung hätte bewirken können, aber dann wieder abflachte.

Abigail, die sowohl einen Oscar als auch mehrere Filmpreise vorzuweisen hat, beantwortete Kritik an ihrer Offenheit mit Nachdruck. Sie betonte, dass Frauen nicht aufhören dürften, ihre Erlebnisse zu teilen, und forderte mehr Solidarität von Männern: "Wenn ihr beschuldigt werdet und man euch nicht glaubt – wie fühlt sich das an?" Blake hatte Justin in ihrer offiziellen Beschwerde unter anderem vorgeworfen, unerlaubt in ihren Trailer eingedrungen zu sein, während sie ihr Baby stillte. Justin hingegen hat all diese Anschuldigungen zurückgewiesen und bereitet seinerseits eine Gegenklage vor.

Getty Images Abigail Breslin im Juli 2021

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

