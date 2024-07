Abigail Breslin kriegt nach Kritik an Katy Perry Morddrohung

Abigail Breslin (28) schrieb bei X einen kritischen Post, nachdem Katy Perry (39) ihren neuen Song veröffentlicht hatte. Diesen soll die Sängerin nämlich mit Dr. Luke (50) zusammen produziert haben, der seit einigen Jahren wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs an Popstar Kesha (37) in der Kritik steht. "Ich sage nur, dass die Zusammenarbeit mit bekannten Missbrauchstätern in jeder Branche dazu beiträgt, dass Männer abscheuliche Dinge tun können und damit davonkommen", schrieb Abigail. Gleichzeitig sprach sie Kesha ihre Unterstützung zu. Die Möglichkeit, dass die Schauspielerin sich damit auf Katy bezieht, scheint vor allem deren Fans sauer aufzustoßen – sie überhäuften die US-Amerikanerin mit Kritik und schickten ihr sogar Morddrohungen. Wenig später meldete Abigail sich erneut: "Ich habe also einen Beitrag verfasst, in dem ich Missbrauchstäter verurteile und einen Künstler unterstütze, den ich liebe... und anscheinend bedeutet das, dass ich Todesdrohungen erhalte... cool!"

Dass Katy für ihre neue Single mit Dr. Luke zusammenarbeite, geht seit der Veröffentlichung vor wenigen Tagen durch die Medien. Dafür gibt es jede Menge Gegenwind, denn 2014 reichte Kesha gegen den Produzenten Klage ein und warf ihm vor, sie rund neun Jahre zuvor unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Außerdem habe er sie psychisch unter Druck gesetzt und Bodyshaming betrieben. Dr. Luke wies die Vorwürfe aber von sich. Auch Katy war bereits Teil des Streits, denn aus Gerichtsdokumenten ging hervor, dass Kesha behauptete, der Songwriter habe sich auch an ihrer Kollegin vergangen. Die "California Gurl"-Interpretin dementierte das jedoch.

Der Fall ging vor Gericht und erst im Sommer 2023 kam es zu einer endgültigen Einigung – und das kurz bevor der Prozess wegen Verleumdung starten sollte. "Nur Gott weiß, was in dieser Nacht geschah. Wie ich schon immer gesagt habe, kann ich nicht alles wiedergeben, was geschehen ist. [...] Ich wünsche allen beteiligten Parteien nichts als Frieden", schlug Kesha bei Instagram einen versöhnlichen Ton an. Auch Dr. Luke meldete sich, hielt jedoch daran fest, dass nichts vorgefallen sei: "Auch wenn ich es zu schätzen weiß, dass Kesha erneut einräumt, dass sie sich nicht erinnern kann, was in jener Nacht im Jahr 2005 geschehen ist, bin ich mir absolut sicher, dass nichts passiert ist."

Getty Images Dr. Luke im April 2013

Instagram / kesha "Tik Tok"-Interpretin Kesha

