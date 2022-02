Abigail Breslin (25) kann ihr Glück kaum fassen. Seit rund fünf Jahren geht die blonde Schönheit nun schon mit ihrem Freund Ira Kunyansky durchs Leben. Nachdem die beiden Turteltauben erstmals im Juni 2019 bei den Tony Awards gemeinsam über den roten Teppich liefen, posierten sie bei Events immer häufiger zusammen für die Fotografen. Auch im Netz zeigte die blonde Schönheit immer wieder, wie glücklich ihr Liebster sie doch macht. Nun verriet Abigail, dass sie sich mit ihrem Freund verlobt habe.

Die freudigen Neuigkeiten teilte die "Screem Queens"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Account mit ihren Abonnenten. Zudem veröffentlichte Abigail auch gleich noch ein erstes Bild ihres pompösen Verlobungsrings. "Ich dachte mir nur: 'Na klar?'", schrieb die 25-Jährige humorvoll zu dem Schnappschuss. Auch ihr Liebster teilte auf seinem Account eine Reihe an Bildern, die die Frischverlobten kurz nach der Frage aller Fragen zeigten. Augenscheinlich fand der Antrag ganz romantisch am Strand statt, worüber sich die Schauspielerin auch zu freuen schien.

In den Kommentaren unter dem Beitrag brachten anschließend viele User ihre Begeisterung über die Verlobung der gebürtigen New Yorkerin zum Ausdruck. Auch einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen, den beiden Turteltauben zu ihrem Liebesglück zu gratulieren. So schrieb Elle Fanning (23) beispielsweise entzückt unter dem Ring-Foto: "Awww Glückwunsch!".

Instagram / richruski Ira Kunyansky und Abigail Breslin im Februar 2022

Instagram / abbienormal9 Abigail Breslins Verlobungsring

Getty Images Ira Kunyansky and Abigail Breslin im September 2021

