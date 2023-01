So romantisch! Abigail Breslin und ihr Ira haben geheiratet

Abigail Breslin (26) ist unter der Haube! Seit rund fünf Jahren gehen die Blondine und ihr Liebster Ira Kunyansky nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Februar vergangenen Jahres stellte der Freund der "Little Miss Sunshine"-Darstellerin ihr die Frage aller Fragen. Nun war es endlich so weit und die beiden Turteltauben wagten den Gang vor den Traualtar. "Euer Mädchen ist unter der Haube", schrieb die 26-Jährige unter einem Instagram-Bild, das sie mit ihrem Verlobungsring und einem neuen funkelnden Klunker am Finger zeigt.

