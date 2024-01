Filmproduzenten lassen Klage gegen Abigail Breslin fallen!

Die Schauspielerin Abigail Breslin (27) steht derzeit im Mittelpunkt eines Rechtsstreits. Die "Little Miss Sunshine"-Darstellerin stand gemeinsam mit Aaron Eckhart (55) für den Action-Thriller "Classified" vor der Kamera. Sie wurde von den Produzenten ihres kommenden Films verklagt, nachdem sie Anschuldigungen gegen ihren Co-Star erhoben hatte und damit die Veröffentlichung des Streifens gefährdet haben soll. Nun sollen sie die Klage gegen Abigail aber fallen gelassen haben!

In der Klage, die unter anderem RadarOnline vorliegt, heißt es: "Die gesamte Produktion kam fast zum Stillstand, als Breslin die Produktion über Eckharts aggressives, erniedrigendes und unprofessionelles Verhalten informierte, das sie zu verschiedenen Zeiten in Gefahr brachte." Die "Zombieland"-Darstellerin habe sich geweigert, alleine mit dem Hollywoodstar zu sein, weswegen die Produktion kostspielige Vorkehrungen treffen musste, um ihren Forderungen gerecht zu werden. Es sollen dadurch Kosten in Höhe von 73.000 Euro angefallen sein. Nun soll die Produktionsfirma dem Gericht mitgeteilt haben, dass sie die Klage gegen Abigail doch zurückziehen.

Anfang des vergangenen Jahres hatte Abigail die Vorwürfe gegen den 55-Jährigen erhoben, diese sind jedoch erst im November publik geworden. Ihre Aussage hatte sie vertraulich der SAG zur Verfügung gestellt. Die Frau von Ira Kunyansky hat sich bisher noch nicht öffentlich zu der Klage gegen sie geäußert.

Anzeige

Getty Images Aaron Eckhart

Anzeige

Getty Images Abigail Breslin im September 2021

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Abigail Breslin und ihr Mann Ira Kunyansky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de