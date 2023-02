So stylish ist Nicola Peltz-Beckham in New York unterwegs

Nicola Peltz-Beckham (28) ist supercool unterwegs. Die amerikanische Schauspielerin erlangte Bekanntheit durch den Film "Die Legende von Aang" – jedoch nicht wirklich positiv. Sie wurde für ihre Rolle der Katara mit der Goldenen Himbeere in der Kategorie für die schlechteste Nebendarstellerin nominiert. Obwohl sie in ihren Filmen bisher eher weniger glänzte, präsentiert sie sich umso besser auf der Straße. Nicola präsentierte sich jetzt in New York in einem stylishen Outfit.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Frau von Brooklyn Peltz-Beckham (23) eine Aufnahme, die sie auf den Straßen von New York zeigte. Sie trug eine dunkelblaue Mom-Jeans, die ihre Figur optimal betonte. Dazu kombinierte Nicola schwarze klobige Stiefel mit einem Plateau-Absatz und einer schwarzen Cropped Bomberjacke. Um sich vor der Kälte zu schützen, hatte sie dazu passende schwarze Chanel-Handschuhe an – ein dicker Schal durfte natürlich auch nicht fehlen. Das Highlight des Looks: Eine kleine rosafarbene Handtasche, die ihrem Outfit einen verspielten Touch verlieh.

Auch sonst ist Nicola ziemlich stylish unterwegs. Vor allem für besondere Events scheint sie sich gerne in Schalte zu schmeißen. Im vergangenen Jahr trug sie beispielsweise ein rockiges Outfit für ein Date mit ihrem Liebsten.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Schauspielerin

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz im Januar 2023

