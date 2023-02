Wegen Fremdgeh-Drama: Iris Klein will nur noch ihre Ruhe

Iris Klein (55) kann nicht mehr. Vor wenigen Wochen hatte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Peter Klein erhoben. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin hatte behauptet, dass ihr Liebster sie in Australien mit Yvonne Woelke (41) betrogen habe. Seither sorgte die Ehe-Krise der Mallorca-Auswanderin täglich für Schlagzeilen. Nun wird Iris das Drama offenbar zu viel, wie der TV-Star jetzt deutlich macht.

"Langsam bin ich an einen Punkt gelangt, an dem mir alles egal wird", teilte die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin wolle nun offenbar Abstand von allem gewinnen. "Ich will nur noch meine Ruhe, da sonst mein Kopf platzt", schrieb Iris weiter. Passend dazu teilte sie auch einen Spruch in ihrer Story: "Auf der Suche nach einem 'Warum' habe ich ein 'Egal' gefunden."

Und auch Peter hat offensichtlich mit der aktuellen Situation ziemlich zu kämpfen. Um sich davon abzulenken, setzt der gelernte Malermeister auf Sport. "Den Körper schinden, damit die Seele Zeit hat, sich zu erholen... Wenigstens für einen Augenblick", schrieb der TV-Star zu einem Schnappschuss von sich beim Trainieren in seiner Instagram-Story.

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de