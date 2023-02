Am Set von "Wolves": Brad Pitt gibt es nun im Doppelpack!

Aller guten Dinge sind zwei! Brad Pitt (59) hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Der Schauspieler wirkte in Filmen wie der Netflix-Action-Komödie Bullet Train und "The Lost City" mit. Etwas später brillierte er an der Seite von Margot Robbie (32) in "Babylon" – bei welchem vor allem die Dreharbeiten der Partyszenen wild gewesen sein sollen. Am Set seines neuen Films legt Brad noch einmal einen drauf: Ihn gibt's nun im Zweierpack!

Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 59-Jährigen bei den Dreharbeiten seines neuen Apple-TV-Thrillers "Wolves" in New York. Zusammen mit seinem Stunt-Double – der dem Oscar-Preisträger anscheinend Anweisungen gab – schlenderte Brad am Abend durch die Straßen der Metropole. Mit ihren schwarzen Lederjacken und dunkelgrauen Tweed-Hosen sahen sich die beiden verdammt ähnlich. Ein gleicher Haarschnitt und Bartwuchs vervollständigten den Doppellook.

Dasselbe Ensemble trug der "Fight Club"-Darsteller bereits vor einigen Tagen, als Brad und sein Co-Star George Clooney (61) am gleichen Set im Big Apple drehten. "Wolves" wird das erste gemeinsame Projekt nach elf Jahren sein, bei dem die Hollywood-Stars zusammen vor der Kamera stehen. Vorherige gemeinsame Filme waren unter anderem die "Ocean's"-Trilogie und "Burn After Reading".

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, August 2022

Anzeige

ActionPress / SplashNews.com Brad Pitt und George Clooney im Januar 2023

Anzeige

Getty Images George Clooney und Brad Pitt bei einem Event in Los Angeles, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de