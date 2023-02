Film mit Strippern: War Salma Hayeks Mann etwa eifersüchtig?

Hatte Salma Hayeks (56) Mann Francois-Henri Pinault (60) etwa ein Problem mit ihrem neuen Film? Seit dem 9. Februar ist die Schauspielerin im dritten Teil von Magic Mike zu sehen. In diesem geht es zwischen ihr und Channing Tatum (42), der den Stripper Mike Lane spielt, ziemlich heiß her. Doch der Schauspieler lässt in dem Streifen nicht als einziger die Hüllen fallen – auch weitere Darsteller strippen vor den Augen der gebürtigen Mexikanerin. Ist Salmas Gatte deswegen etwa eifersüchtig?

"Mein Mann ist nicht eifersüchtig", stellte die 56-Jährige jetzt im Interview mit People klar. Dennoch habe auch die House of Gucci-Darstellerin die Sorge gehabt, dass ihr Liebster ein Problem damit habe, dass sie am Set mit Strippern zu tun hat. "Ich rief ihn die ganze Zeit an und sagte: 'Oh mein Gott, ich fühle mich schlecht', weil ich dieses Vorurteil hatte, wie die Jungs, die Stripper, sein würden", erinnerte sich Salma. Doch die Schauspielerin wurde eines Besseren belehrt. "Sie sind reizend. Sie sind so tolle Typen. Und [mein Mann] sagte: 'Oh Gott, du wirst die beste Freundin der Stripper, nicht wahr?' Und ich sagte Ja", freute sich Salma.

Im Laufe der Dreharbeiten scheint die "Eternals"-Darstellerin sich sogar wirklich mit den Männern angefreundet zu haben. "Am Ende des Films kamen sie alle zu mir nach Hause. Sie hingen alle mit mir herum. Dann sagte Francois: 'Du hast Recht, sie sind bezaubernd, sie sind reizend'", berichtete die Schauspielerin weiter.

Anzeige

Warner Bros. Channing Tatum mit Salma Hayek in "Magic Mike's Last Dance"

Anzeige

Supplied by LMK Channing Tatum und Salma Hayek in "Magic Mike's Last Dance"

Anzeige

Getty Images Francois-Henri Pinault und Salma Hayek, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de