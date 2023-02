"Kopf bummt": Iris Klein teilt trauriges Video aus dem Bett

Iris Klein (55) hat weiterhin mit dem Drama um ihren Mann Peter zu kämpfen. Während seiner Zeit als Dschungelcamp-Begleiter für seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) soll er eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) begonnen haben, die die Mutter von Daniela Katzenberger (36) öffentlich machte. Die beiden vermeintlichen Ehebrecher bestreiten zwar alles – im Netz herrscht aber seit Tagen ein erbitterter Krieg aus Anschuldigungen und Rechtfertigungen. Iris hat langsam genug von dem Drama…

"Kopf brummt…", schrieb sie nun zu einem Video in ihrer Instagram-Story. Darin filmt sich Iris in ihrem pinken Ehebett: Ganz traurig und starr blickt sie in die Kamera, bevor sie auf die leere Bettseite neben sich filmt. Ob die TV-Bekanntheit ihren Peter wohl gerne wieder neben sich liegen hätte?

Zuvor hatte Iris schon betont, dass ihr die ganze Geschichte inzwischen sehr zu schaffen mache. "Langsam bin ich an einen Punkt gelangt, an dem mir alles egal wird. Ich will nur noch meine Ruhe, da sonst mein Kopf platzt", hatte sie bedrückt verkündet.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, September 2020

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020

