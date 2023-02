Nach Peters Liebesbeichte: Yvonne Woelke ruft Iris Klein an!

Yvonne Woelke (41) hatte offenbar noch einiges auf der Seele! Iris Klein (55) behauptete am Samstag öffentlich im Netz, dass ihr Ehemann Peter Klein seine Affäre zu der Schauspielerin gestanden habe. Ihre Äußerungen verdeutlichte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin mit Screenshots, in denen Peter Yvonne mitteilt, dass er sie liebt. Nachdem alles aufflog, meldet sich nun Peters Affäre selbst bei der Betrogenen. Am Telefon erklärt Yvonne Iris: Sie liebt Peter nicht!

"Ich habe gerade eben einen Anruf bekommen von Yvonne. Und sie hat mir versichert: Sie liebt ihn nicht. Nur er liebt sie", berichtet die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dabei habe die einstige Miss Germany der Mutter von Daniela Katzenberger (36) auch erklärt, dass sie an ihrer Beziehung mit ihrem Ehemann Stephan festhalten wolle. "Mein Noch-Mann ist halt der Liebeskasper mit Midlife-Crisis, der ihr hinterhergerannt ist", ergänzt sie sichtlich erschöpft. Mittlerweile glaube sie Yvonne sogar mehr als Peter.

Auch Jennifer Frankhauser (30) kann nicht fassen, dass Peter ihrer Mutter tatsächlich fremdgegangen war – immerhin sei der Mann der einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin "wie ein zweiter Papa" für sie und ihre Schwester Daniela gewesen. "Ich bin so sprachlos. Ihr zwei Ehrenlosen", wetterte sie deshalb gegen Peter auf ihrem Instagram-Account und fügte hinzu, dass sie lange an die Unschuld des Sportliebhabers geglaubt habe.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

