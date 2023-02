"Ehrenlos": Jenny Frankhauser fassungslos über Peter-Affäre

Damit ist ein Happy End auch für Jennifer Frankhauser (30) vom Tisch! Iris Klein (55) hatte Peter Klein beschuldigt, eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) zu haben. Eine geheime Liebelei stritten die zwei einstigen Dschungel-Begleitungen von Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) jedoch ab. Doch nun soll der Mann der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmerin alles gestanden haben. Iris teilte sogar Screenshots, die bestätigen, dass zwischen Peter und Yvonne etwas Ernstes läuft. Iris' Tochter Jenny ist fassungslos über die Lügen ihres Stiefpapas!

Kurz nachdem Iris berichtete, dass Peter die Liebe zu Yvonne gestanden hatte, meldet sich auch die Tochter der 55-Jährigen fassungslos via Instagram. "Ich bin so sprachlos. Ihr zwei Ehrenlosen. [...] Ich hab die ganze Zeit gehofft und es nicht so wahrhaben wollen. [...] Jetzt können sie es auf gar keinen Fall weiter leugnen. Ich habe die ganze Zeit an ihn geglaubt [...] und ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht von einem Menschen", erklärt sie ihren Followern nach der Affären-Beichte von Peter, der wie sie selbst sagt, stets "wie ein zweiter Papa" für die Neu-Mama gewesen sei.

"Jetzt ist wirklich alles deutlich. Er kann sich jetzt nicht mehr rausreden", ärgert sich Jenny in ihrer Story weiter und bezeichnet Peter und Yvonne dabei als die "schlechtesten Schauspieler aller Zeiten". Auch Iris' andere Tochter Daniela Katzenberger (36) reagiert im Netz auf das Drama. Mit einem Pinnocchio-Emoji reagiert die Katze auf Peters Lügen und stellt sich mit einem gemeinsamen Kuss-Bild von sich und Iris auf die Seite ihrer Mama.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

