Nach vier Wochen: Julian Sands wird immer noch vermisst

Julian Sands (65) wurde immer noch nicht gefunden. Der Schauspieler war vor ungefähr vier Wochen zu einer Wanderung auf den gefährlichen Mount Baldy in Kalifornien aufgebrochen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Seine Frau Eugenia Citkowitz meldete ihn am 13. Januar als vermisst – seitdem ist das Bernardino County Sheriff's Department auf der Suche nach dem 65-Jährigen. Bisher gibt es jedoch keine Spur von Julian.

"Was die Suche nach Julian Sands angeht, bleiben wir hoffnungsvoll. Aber wir wissen, dass das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie wir es uns wünschen", berichtete die Pressesprecherin Gloria Huerta gegenüber dem amerikanischen People-Magazin. Bisher sei das Gebiet aufgrund der Wetterbedingungen lediglich aus der Luft abgesucht worden. "Die Bedingungen auf dem Mount Baldy sind nach wie vor eine Gefahr. [...] Wir planen auch, das Gebiet in Zukunft vom Boden aus abzusuchen", berichtete Gloria weiter.

Auch wenn der "Borley Rectory"-Darsteller noch nicht gefunden wurde, zeigt sich seine Familie zutiefst dankbar gegenüber der Suchtrupps. "Unser herzlicher Dank geht an die mitfühlenden Mitglieder des San Bernardino County Sheriff's Department, die die Suche nach unserem geliebten Julian koordinieren", wurden die Worte der Liebsten auf Twitter veröffentlicht.

