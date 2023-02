Nur Kids mit IVF: Chrissy Teigen und John hatten es schwer!

Es war ein langer Prozess für John Legend (44) und seine Ehefrau! Im Jahr 2020 hatte Chrissy (37) ein Kind während der Schwangerschaft verloren. Anfang dieses Jahres gab der "All of Me"-Interpret dann eine freudige Nachricht bekannt: Seine Tochter Esti Maxine Stephens hat das Licht der Welt erblickt! Jetzt sind die beiden Eltern dreier Kinder – doch der Weg dahin war ein schwieriger, wie John jetzt in einem Interview verriet!

"Wir mussten In-vitro-Fertilisation nutzen, um unsere Kinder zu bekommen", offenbarte der 44-Jährige in der "The Jennifer Hudson Show". Mit ihren Herausforderungen seien sie deshalb besonders offen umgegangen, um anderen Familien mit denselben Schwierigkeiten das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein. "Wir hatten einen Schwangerschaftsverlust, und ich denke, viele Familien machen das durch", erzählte er weiter und fügte hinzu: "Ich glaube, wenn Chrissy und ich darüber sprechen, fühlen sich die Menschen auf dieser Reise besser."

In einem früheren Interview mit E! News hatte John erklärt, wie der Name seiner jüngsten Tochter zustande gekommen ist. So hätte seine Frau Esti vorgeschlagen, wovon der Sänger total begeistert war. "Als Chrissy mir diese Idee erzählte, dachte ich: 'Oh, der Name meiner Urgroßmutter war Esther'", hatte der dreifache Papa gemeint und hinzugefügt: "Wir wollten sie sowieso schon mit zweiten Vornamen Maxine nennen, nach meiner Großmutter, deren zweiter Vorname ebenfalls Maxine war."

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit Baby Esti im Februar 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit seiner Tochter Esti

Anzeige

Wie findet ihr es, dass John so offen über dieses Thema spricht? Total wichtig! Na ja, ist schon sehr persönlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de