Das bedeutet Name von Chrissy Teigen und Johns Tochter Esti

Der Name ist vor allem für John Legend (44) etwas ganz Besonderes. Der Sänger und seine Frau Chrissy Teigen (37) sind Mitte Januar zum dritten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Esti Maxine erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält das Model seine Fans stets auf dem Laufenden über seinen Alltag als Mama. Auch der Papa offenbarte ein paar Details: John verriet, welche Bedeutung der Name ihrer neugeborenen Tochter hat.

Der "All of Me"-Interpret schilderte in einem Interview mit E! News, wie der Name ihres jüngsten Sprösslings zustande gekommen ist. So habe seine Frau Esti vorgeschlagen, wovon der Sänger total begeistert war. "Als Chrissy mir diese Idee erzählte, dachte ich: 'Oh, der Name meiner Urgroßmutter war Esther'", erklärte der dreifache Papa und fügte dem hinzu: "Wir wollten sie sowieso schon mit zweiten Vornamen Maxine nennen, nach meiner Großmutter, deren zweiter Vorname ebenfalls Maxine war."

Vor wenigen Tagen hatte John ein Bild geteilt, das ihn zum ersten Mal mit seiner kleinsten Tochter zeigt. So sieht man den Musiker in einem beigefarbenen Rollkragenpullover mit Esti Maxine auf dem Arm auf einer Couch sitzen, während er glücklich und zufrieden in die Kamera lächelt. "Unsere neue Liebe", hatte Chrissys Mann dazugeschrieben.

Anzeige

Getty Images John Legend im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images John Legend im November 2022

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit seiner Tochter Esti

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sie das Mädchen nach Johns Großmutter benannt haben? Ich finde das total süß! Ich finde das nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de