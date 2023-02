Yay oder Nay? Stefanie Giesinger im Cut-Out-Kleid bei Event

Stefanie Giesinger (26) trägt einen besonderen Look. Die einstige GNTM-Gewinnerin zählt zu einer der erfolgreichsten Siegerinnen, die die Modelshow jemals hervorbrachte. Die Beauty ist auf den Laufstegen der Welt unterwegs und auch als Influencerin tätig. Mittlerweile gründete die Brünette sogar ihr eigenes Modelabel. Auch privat tobt Steffi sich fashiontechnisch gerne mal aus. Auf einem Event tauchte Steffi jetzt in einem speziellen Outfit auf.

Die 26-Jährige erschien auf einem Event zum Launch des neuen Victor & Rolf Flowerbomb Duftes. Dort posierte sie für die Fotografen in einem hautengen, langärmligen Kleid. Doch das Kleidungsstück hatte eine Besonderheit: Über dem Dekolleté bis hin zum Bauch war es ausgeschnitten und wurde nur durch bunte Haken zusammengehalten. Auch der untere Teil des Dresses wies eine Aussparung dieser Art auf und somit gewährte die Influencerin ziemlich sexy Einblicke.

Zuletzt ließ Stefanie ihre Community an einem Traumurlaub teilhaben. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einige Fotos und erklärte: "Bin im Grunde in den Flitterwochen mit mir alleine am friedlichsten und schönsten Ort der Welt." Die Schönheit scheint also zufriedener Single zu sein, nachdem sie sich erst kurz vor Ende des vergangenen Jahres von ihrem langjährigen Partner Marcus Butler (31) getrennt hatte.

BFA / ActionPress Stefanie Giesinger, Februar 2023

SIPA PRESS / ActionPress Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, 2022

