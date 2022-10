Stefanie Giesinger bestätigt endgültig Trennung von Marcus

Jetzt ist die Trennung von Stefanie Giesinger (26) und Marcus Butler (30) traurige Gewissheit. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über ein Liebes-Aus bei den beiden Webstars gegeben, nachdem sich das Model in einem Social-Media-Posting selbst als Single betitelt hatte. Auch gemeinsame Pärchen-Pics löschten die Influencer im vergangenen Juni. Eine offizielle Bestätigung des Beziehungsendes blieb jedoch aus – zumindest bisher. Jetzt fand Stefanie klare Worte zu ihrem Beziehungsstatus.

In der aktuellen Folge des Podcasts "TALK-O-MAT" sitzt die in Kaiserslautern geborene Beauty dem Rapper Yung Hurn gegenüber und beantwortet zahlreiche Fragen. Auch auf das Thema Flirten kommen die beiden zu sprechen, sodass die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ganz nebenbei verkündet, dass sie offiziell wieder Single ist. "Ich bin erst seit Kurzem aus einer siebenjährigen Beziehung rausgekommen", bestätigt Steffi ein für alle Mal die Trennung von Marcus.

Aufgrund der noch gar nicht so lang zurückliegenden Trennung ist Stefanie auch noch gar nicht wieder richtig "im Flirting-Game drin" – wie die 26-Jährige es selbst bezeichnet. Generell schätzt sie ihre Flirt-Fähigkeiten als eher mau ein. "Ich bin dann einfach da und lächle die Person an und das ist dann für mich schon flirten", erklärt sie.

Getty Images Stefanie Giesinger, 2020

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im April 2022

