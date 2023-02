Alles aus mit Machine Gun Kelly? Megan Fox deutet Krise an

Hängt bei Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) der Haussegen schief? Der Musiker und die Schauspielerin sind seit 2020 eigentlich ein absolutes Traumpaar. Nach gut zwei Jahren machte der "Bloody Valentine"-Interpret seiner Liebsten einen Heiratsantrag – und sie sagte "ja". Auch auf roten Teppichen zeigen sich die Turteltauben stets unglaublich verliebt. Doch ist ihre Romanze nun am Ende? Megan deutet eine Liebeskrise an!

Auf ihrem Instagram-Account hatte es eigentlich vor romantischen Pärchenfotos nur so gewimmelt. Doch diese sind nun verschwunden – und damit nicht genug. Die Transformers-Darstellerin veröffentlichte dort zudem ein Zitat aus Beyoncés (41) Song "Pray You Catch Me.", in dem es heißt: "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, es ist alles in deinem Atem!" Meint sie damit etwa ihren Partner? Immerhin geht es in dem Lied um Untreue...

Eine Trennung der beiden dürfte die Fans zumindest ziemlich überraschen. Immerhin hatte die Schönheit noch Anfang Februar total von ihrem Schatz geschwärmt – und ihm zu seiner Grammy Awards-Nominierung gratuliert: "Du hast diesen Prozess mit einer Anmut und Reife gemeistert, die ich bei dir noch nie gesehen habe, und ich bin so stolz auf dich!"

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Instagram / meganfox Megan Fox, März 2022

