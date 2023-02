Ist Harald Glööckler nach Ehe-Aus bereit für neue Liebe?

Harald Glööckler (57) ist wieder Single! Am Freitag hatte der Modedesigner bekannt gemacht, dass die Ehe mit seinem Mann Dieter Schroth (74) nach 35 gemeinsamen Jahren am Ende ist. Wie der Reality-TV-Star selbst erklärte, habe besonders die räumliche Trennung der beiden zu dem Schlussstrich geführt. Der 57-Jährige geht nun also wieder alleine durchs Leben – und verrät jetzt, ob das auch so bleiben soll.

Im Interview mit Bild gibt Harald einen ehrlichen Einblick in sein Seelenleben. Er sei aktuell sehr traurig über die Trennung – und wolle deshalb auch erst einmal solo bleiben: "Ich habe gerade gar keine Augen für andere Männer. Ich bin noch traumatisiert!" Er habe sich 35 Jahre lang für seinen Gatten aufgeopfert und ihn umsorgt – nun müsse er sich um sich selbst kümmern: "Ich bin emotional ausgebrannt. Ich möchte jetzt erst mal meine Freiheit."

Harald wünscht sich nach dem Ehe-Aus ein gutes Verhältnis mit Dieter – einen Rosenkrieg möchte er vermeiden. Seit 35 Jahren waren die beiden ein Paar gewesen und hatten 2005 geheiratet. Im vergangenen Jahr zog der Modeschöpfer aber aus dem gemeinsamen Zuhause aus und lebt seitdem in Berlin.

Diether Schroth und Harald Glööckler

Harald Glööckler, Juli 2022

Diether Schroth und Harald Glööckler

