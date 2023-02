"Leide doch": Sanja Alena reagiert auf Erics Fremdgeh-Drama

Jetzt äußert sich auch Sanja Alena (30) zu dem Fremdgeh-Drama. Eigentlich war Eric Sindermann (34) seit Mitte Januar überglücklich mit seiner neuen Freundin Josi. Doch schon nach wenigen Wochen kriselte es zwischen den beiden, weil Josi kurzfristig ein Treffen wegen Familienangelegenheiten abgesagt hat – doch jetzt ist herausgekommen, dass sie ihm an dem Tag angeblich fremdgegangen sein soll. Obwohl er wegen seiner neuen Liebe die Freundschaft zu Sanja und Arielle Rippegather (32) beendet hat, meldeten sich die Reality-TV-Stars jetzt zu Wort.

"Ich hab's ja die ganze Zeit gesagt und du hast dich gegen die Freundschaft entscheiden. Selber Schuld, leide doch", lauteten Sanjas harte Worte in ihrer Instagram-Story zu den vergangenen Ereignissen. Und auch Arielle konnte sich einen Seitenhieb zu dem Thema nicht verkneifen: "Sanja und ich haben es dir gesagt." Doch sie scheint noch an der Freundschaft festzuhalten: "Trotz unserer Differenzen werde ich natürlich für [dich] da sein."

Zwischen dem ganzen Drama ließen Hinweise darauf deuten, dass Sanja eventuell mehr als nur Freundschaft für Eric empfindet. Das deutete Arielle auch wieder in ihrer Instagram-Story an: "Vielleicht ist ja die richtige Partnerin schon irgendwo in deinem Umfeld."

ActionPress / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann mit Eric Sindermann auf der Berlin Fashion Week

Instagram / sanja_alena Sanja Alena im September 2022

Privat Arielle Rippegather nach ihrer Stimmband-Operation

