Mrs.Marlisa wird von ihren Emotionen überrollt! Mitte Januar gaben die Blondine und Fabio De Pasquale bekannt: Die Temptation Island-Stars gehen nach über zwei Jahren Beziehung getrennte Wege. Zwar verweilt der Italiener schon seit dem Liebes-Aus nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung, doch der offizielle Auszug steht erst morgen an. Dieser Meilenstein ruft in Marlisa eine Menge Gefühle hervor – im Netz sprach die Influencerin in Tränen aufgelöst zu ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story zeigte die #CoupleChallenge-Bekanntheit ihre Wohnung und filmte einige Kartons. "Hier kamen gerade noch mal voll viele Pakete an, die er hierher bestellt hat – für seine neue Wohnung", erklärte Marlisa den Grund für ihren Tränenausbruch. In Momenten wie diesen werde ihr wieder klar, dass ihre Beziehung nun endgültig vorbei sei. "Jetzt ist es so, dass das wieder hochkommt. Ich habe auch gesagt, dass ich morgen etwas helfen werde. Es wird einfach komisch sein, die Möbel und alles runterzutragen", berichtete das Realitysternchen. Auch wegen des Wiedersehens mit ihrem Ex habe sie ein mulmiges Gefühl.

Doch in dem Abschied sieht Marlisa gleichzeitig einen Neustart. "Dann wird für uns beide ein neuer Lebensabschnitt anfangen. Da wird mir noch mal bewusst, wie jetzt alles einfach vorbei ist und was man sich so aufgebaut hat", fasste das Model dennoch wehmütig zusammen. Künftig werde sie nun alleine in dem Apartment wohnen.

Instagram / fabio_de_pasquale Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale mit ihrer Katze Simba

