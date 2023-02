Schmerzen und Co.: Molly-Mae Hague teilt Geburtserfahrungen

Molly-Mae Hague (23) gibt intime Einblicke in die Entbindung ihrer Tochter. Ende Januar dürfen die Influencerin und ihr Partner Tommy Fury ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Auf YouTube teilt die Britin nun ein Video, in dem sie ausführlich über ihre Geburtserfahrungen spricht. "Ich hatte solche Schmerzen. Es war wirklich, wirklich hart. [...] Von meinem Kopf bis in meine Zehenspitzen konnte ich den Schmerz spüren", verrät sie unter anderem. Alle Infos zu Mollys Entbindung erhaltet ihr im Video.

