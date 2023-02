Nach der Geburt: So happy ist Molly-Mae Hague als Neu-Mama!

Molly-Mae Hagues (23) Alltag wurde vor einigen Tagen komplett auf den Kopf gestellt! Die einstige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe und ihr Partner Tommy Fury verkündeten Ende Januar tolle Neuigkeiten: Das Paar durfte seinen ersten Nachwuchs – eine kleine Tochter namens Bambi – auf der Welt begrüßen. Seither gewährten die stolzen Eltern ihren Fans schon den einen oder anderen Einblick in ihr Leben mit Baby. Jetzt schwärmte Molly-Mae in den höchsten Tönen von ihrer neuen Mama-Rolle!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Molly-Mae jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihre kleine Tochter auf dem Arm hält und vor einem Spiegel posiert: In dem Video strahlt die stolze Mutter bis über beide Ohren und gibt ihrem Schatz ganz sanft einen Kuss auf den Kopf. "Ich bin wie besessen davon, deine Mama zu sein, Bambi", brachte die Influencerin ihre großen Glücksgefühle zudem zum Ausdruck.

Und auch der stolze Vater kann sein Glück offenbar kaum fassen – Tommy teilte ebenfalls einen niedlichen Schnappschuss auf der Fotoplattform: Auf dem Pic liegt er mit seinem Töchterchen auf der Brust im Bett. "Papas kleines Mädchen – für immer", betitelte er das Posting.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter im Januar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Januar 2023

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, Januar 2023

