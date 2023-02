Sex mit dem Ex: Wie ist Gerda Lewis' Meinung zu dem Thema?

Würde sich Gerda Lewis (30) noch mal mit einem Verflossenen einlassen? Die ehemalige Bachelorette geht nun schon seit Längerem solo durchs Leben – in letzter Zeit scheint die Influencerin einfach kein Glück mit den Männern zu haben. Die Beauty betonte aber, dass sie auch ohne Partner an ihrer Seite glücklich sei. Würde Gerda es aber noch mal mit einem Ex versuchen – zumindest sexuell?

Das wollte ein neugieriger Fan wissen, der in einem Q&A auf Instagram fragte, was Gerda von Sex mit dem Ex hält. Dazu scheint sie eine klare Meinung zu haben: "Bitte nicht. Es gibt tausend Gründe, warum man das nicht tun sollte. Aber der wichtigste: Es wird euch beiden nicht guttun. Lass los. Lass die Vergangenheit ruhen und fokussiere dich auf die Gegenwart", lautete ihr weiser Ratschlag.

Auf ein Techtelmechtel mit dem Ex scheint Gerda aber ohnehin gut verzichten zu können, wie sie außerdem andeutete. Auf die Frage, ob sie einen Satisfyer – einen Druckwellenvibrator – besitze, antwortete sie nämlich keck: "Natürlich. Und nicht nur das."

Gerda Lewis, Influencerin

Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

Gerda Lewis, Influencerin

