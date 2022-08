Ausgeplaudert! Fühlt sich Gerda Lewis ohne Partner einsam?

Ist Gerda Lewis (29) happy als Single? Die Influencerin versuchte 2019 als Bachelorette, ihre große Liebe zu finden. Allerdings hielt die Turtelei mit Keno Rüst, dem Empfänger der letzten Rose, nicht lange. Auch spätere Romanzen waren nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nun ist die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin schon seit Längerem solo unterwegs – stört es Gerda, dass sie keinen Partner hat?

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die 29-Jährige sich ohne Mann in ihrem Leben einsam fühlt. Davon kann aber offenbar nicht die Rede sein: "Ich fühle mich nie einsam, denn ich gebe mir selber alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich unternehme gerne Dinge alleine – wie zum Sport gehen, kochen, shoppen, spazieren." Das Gefühl von Einsamkeit gehe oft mit Unzufriedenheit einher, schließlich gebe es auch Menschen, die sich in ihrer Beziehung einsam fühlen.

Daraufhin richtete Gerda eine wichtige Botschaft an ihre Community. "Lerne, auch alleine Freude an Dingen zu haben. Ich sehe oftmals Leute, die alleine an einem See oder im Park mit ihrem Buch liegen und finde das so toll!", ergänzte sie.

Gerda Lewis, Influencerin

Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Gerda Lewis beim Romina Palm x ONYGO Launch in Monheim am Rhein, Juni 2022

