Zwischen Khloé und Kris: Kylie Jenner baut neue Mega-Villa!

Kylie Jenner (25) schafft sich ein neues Reich! Die Unternehmerin hat es schon in jungen Jahren zu ungeheurem Reichtum geschafft – klar, dass sie deshalb auch luxuriös wohnt! 2020 kaufte die TV-Bekanntheit sich ein riesiges, unbebautes Grundstück in den Hidden Hills im Los Angeles County, zwischen den Anwesen ihrer Mutter Kris Jenner (67) und ihrer Schwester Khloé Kardashian (38) – und zwar für stolze 14 Millionen Dollar! Jetzt wurde mit dem Bau von Kylies XXL-Villa begonnen.

Das zeigen Luftaufnahmen, die DailyMail vorliegen. Darauf sind bereits mehrere Holzkonstruktionen zu sehen, aus denen wohl das Haupthaus, ein Gästehaus und eine Garage entstehen werden, die ganze zwölf Autos beherbergen kann. Kylies Wohnhaus wird demnach fast 1.8000 Quadratmeter groß sein! Außerdem lässt die zweifache Mutter noch ein extra Gebäude bauen, in dem vermutlich ihr Sicherheitsteam untergebracht wird.

Kylie besitzt neben dem Grundstück noch mehrere weitere Anwesen: Aktuell wohnt sie in einer 33 Millionen Euro teuren Villa in Holmby Hills, die sie ebenfalls 2020 erworben hatte. Außerdem hat sie mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (31) noch eine Luxus-Villa in Beverly Hills, die sie aktuell für 20 Millionen Euro verkaufen will.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2022

