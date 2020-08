So wohnt Kylie Jenner (23)! Dass die Schwester von Kim Kardashian (39) ein luxuriöses Leben führt und mit ihren Investitionen gerne mal über die Stränge schlägt, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch mit dieser Kapitalanlage dürfte sie sich selbst übertroffen haben: Kylie gönnte sich kürzlich eine Luxusvilla der Extraklasse – und öffnete in den sozialen Medien bereits das eine oder andere Mal für ihre Fans die Türen!

Laut Hello! soll Kylie vor wenigen Monaten in ein neues Grundstück mitsamt Villa investiert und dafür so richtig tief in die Tasche gegriffen haben: 36,5 Millionen US-Dollar – umgerechnet rund 30 Millionen Euro – gab die Unternehmerin angeblich für die Immobilie aus. Doch wie sieht es in den privaten vier Wänden des Keeping up with the Kardashians-Stars aus? Neben ganzen 14 Badezimmern verfügt die Prachtvilla über sieben Schlafzimmer, eine komplett ausgestattete Bar und ein geräumiges Heimkino.

Kylie und ihrer kleinen Tochter Stormi Webster (2) dürfte es dort mit Sicherheit nicht langweilig werden: Eine Outdoor-Kinoleinwand, mehrere Pools sowie ein professioneller Tennisplatz bieten mehr als genügend Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Medienstar

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de