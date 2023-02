Angehörige finden rührende Worte für Stephen "tWitch" Boss

Stephen "tWitch" Boss' (✝40) Angehörige nehmen emotional Abschied. Der US-Amerikaner war hauptsächlich durch seine Teilnahme an "So You Think You Can Dance" und seiner Tätigkeit als DJ für "The Ellen DeGeneres Show" bekannt geworden. Ende des vergangenen Jahres nahm der TV-Star sich tragischerweise das Leben. Besonders seine Frau Alison Holker traf der Verlust schwer. Nun wurden Details über die Veranstaltung zum Ableben des Dreifachvaters öffentlich.

The Hollywood Gossip berichtete, dass etwa 500 Menschen an der Feier teilnahmen. Darunter auch seine Freundin und Arbeitskollegin Ellen DeGeneres (65). Alison, die Mutter von Stephens Kindern, fand berührende Worte über ihren verstorbenen Ehemann: "Er war das Licht. Er entschied sich für Liebe, Anmut und Freundlichkeit. Und er verdient es, gefeiert zu werden." Sie bat außerdem ihrer Kinder zuliebe darum, ihre Privatsphäre zu wahren. Abschließend fügte sie hinzu: "Stephen, wir lieben dich, wir vermissen dich, und ich werde den letzten Tanz immer für dich aufheben."

Die Moderatorin Ellen DeGeneres hatte Ende Dezember auf Instagram ebenfalls ein Statement zum Tod ihres guten Freundes abgegeben. Der Verlust sei "tragisch und schmerzhaft". Trotzdem ermutigte Ellen ihre Fans: "Wir sollten weiterhin lachen und uns in die Arme nehmen." Die TV-Bekanntheit bat ihre Follower auch, sich gegenseitig "Liebe zu schenken".

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres und Stephen "tWitch" Boss

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Entertainer

