Die Geissens sind überrascht: Sie sind in der Slowakei Stars

Die Geissens sind international bekannt! An Robert (59) und seiner Frau Carmen Geiss (57) sowie ihren Töchtern Davina (19) und Shania (18) kommt in Deutschland wohl kaum einer vorbei. Seit Jahren wird das Leben der Familie für ihre TV-Sendung "Die Geissens" begleitet. Jetzt machte die Rasselbande einen Ausflug in die Slowakei. Dort staunte die Familie nicht schlecht: Sie wurde von zahlreichen slowakischen Fans belagert!

Die Geissens wurden vom slowakischen Wirtschaftsminister Richard Sulík in die Slowakei eingeladen. Die Einladung nahm die Familie gerne an. Doch da ahnte sie wohl noch nicht, was sie in dem Land erwarten würde. Bei der Ankunft sahen Robert und Carmen, dass sie die Titelseite einer Tageszeitung zieren. "Carmen, du hast gesagt, hier kennt uns keiner", war der Unternehmer verblüfft.

Dass die Geissens in der Slowakei bekannt sind, kommt nicht von ungefähr – "Die Geissens" wird auch dort im TV ausgestrahlt. "Ich weiß nicht, wo wir hier gelandet sind. Diese ganzen Kameras, die ganzen Fotografen. Damit haben wir nicht gerechnet, dass wir in der Slowakei so bekannt sind", staunte Robert.

Anzeige

RTLZWEI Robert Geiss in der Slowakei

Anzeige

RTLZWEI Robert Geiss in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"

Anzeige

RTL2 Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss in London

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Geissens auch in der Slowakei bekannt sind? Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Mich wundert es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de