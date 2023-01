Horror-Unfall mit Porsche: Robert und Carmen Geiss geschockt

Bei den Geissens sitzt der Schock tief! Robert Geiss (58) postete am Donnerstag ein gruseliges Foto im Netz. Auf der Aufnahme ist sein Porsche komplett ausgebrannt zu sehen. Vor dem Brand stieg seine Tochter Davina (19) in das Auto, startete den Motor und bekam mit, wie das Fahrzeug zu qualmen begann. Der Teenager lag daraufhin sogar mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Jetzt meldeten sich Robert und seine Frau Carmen (57) zu dem Horror-Unfall!

Während Davina aktuell zu Hause in Monaco ist, sind ihre Eltern Robert und Carmen in Dubai unterwegs. "Der Schock sitzt natürlich tief. Du bist meilenweit weg von deinem Kind, wenn so was passiert", rang Carmen im Interview mit RTL um Worte. "In der Tiefgarage, wissen wir alle, ist Rauchentwicklung das Schädlichste und das Schlimmste, was es gibt, und da kriegt man sofort eine Vergiftung, fällt in Ohnmacht und dann kann natürlich was ganz Schlimmes passieren", war auch Robert noch sichtlich bewegt von dem schlimmen Ereignis.

Wie es zu dem Brand des Porsches kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Der materielle Schaden interessiere die Eltern nicht, wichtig sei nur, dass ihrem Kind nichts Schlimmes passiert ist. "Sie ist wohlauf und das ist das Schönste, was es im Leben für eine Mutter gibt", weiß die 57-Jährige.

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss' Porsche

Instagram / the_real_davina_geiss Robert Geiss, TV-Bekanntheit

RTL2 Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss in London

