Diese Sache hat Kate Hudson aus der Ehe mit Chris gelernt!

Worauf noch warten, wenn das Gefühl stimmt? Schauspielerin Kate Hudson (43) fackelte nicht lang und heiratete bereits im Alter von 21 Jahren. Ihr damaliger Angetrauter war der 13 Jahre ältere Leadsänger der Rockband "The Black Crowes", Chris Robinson. Die Ehe der beiden hielt von 2000 bis 2007 und brachte den gemeinsamen Sohn Ryder hervor. Nun schwärmt Kate von Chris und der bedingungslosen Liebe, die er ihr entgegenbrachte.

In der neuen Podcast-Folge von "The World's First" erinnert sich Kate an ihre Beziehung mit Chris zurück. "Er war so wichtig für mich, um mir beizubringen, wie es sich anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden", gesteht der "Almost Famous"-Star. Das Ehepaar wäre zu seiner Zeit sehr verliebt gewesen und sie hätten sich "einander angebetet". Sie spricht ihrem Ex-Mann ihre Dankbarkeit aus: "Chris hat mir diese Schleuse für immer geöffnet. Egal, wie kompliziert unsere Beziehung irgendwann wurde, der wichtigste Moment für mich war, ihn zu treffen und zu verstehen, wie es ist, wirklich geliebt zu werden."

Kate Hudson folgt einfach ihrem Bauchgefühl. "Ich springe bei allem, was ich tue, einfach ins kalte Wasser", erklärt die dreifache Mutter. Deswegen ließ sie sich auch damals nicht aufhalten, als sie mit Anfang 20 heiraten wollte. Sie beschreibt nun, was sie damals dachte: "Ich bin in ihn verliebt. Ich werde nicht so tun, als ob wir warten sollten." Warten will die Golden Globe-Gewinnerin bei ihrem jetzigen Verlobten Danny Fujikawa (36) auch nicht mehr, denn dank Chris weiß sie ja, wie sich wahre Liebe anfühlt!

Getty Images Kate Hudson und Chris Robinson, Ex-Paar

Getty Images Chris Robinson und Kate Hudson bei einer Filmpremiere 2005

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa

