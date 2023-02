Drama nur für PR? Iris Klein schießt gegen Danni Büchner!

Iris Klein (55) teilt heftig aus! Die Reality-TV-Bekanntheit steckt gerade in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Peter Klein – ihr Ehemann seit 17 Jahren – soll sie betrogen haben. Angeblich hat er seinen Australien-Aufenthalt als Dschungelcamp-Begleitung für Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) genutzt, um Djamila Rowes (55) BFF Yvonne Woelke (41) näherzukommen. Seine Gefühle für Yvonne bestätigte Peter inzwischen. Und Iris? Die wettert öffentlich gegen ihren Noch-Ehemann und dessen mutmaßliche Geliebte. Als Daniela Büchner (44) nun stichelte, Iris würde das Drama zu PR-Zwecken nutzen, schoss sie scharf zurück...

In ihrer Instagram-Story behauptete die Mutter von Daniela Katzenberger: "Jeder Artikel mit Iris Klein bringt demjenigen fünf Minuten Presse... Egal, ob das jetzt eine Frau Büchner ist, die jetzt hier auf den Zug aufspringen will, weil sie auf irgendetwas neidisch ist, was ich nicht verstehen kann." Dann fügte sie wütend hinzu: "Sie selbst hat ja damals sogar den Tod von ihrem Mann ausgeschlachtet – aber mir dann irgendwie was verbieten..."

Doch Danni ist nicht die Einzige, die sich fragt: Wieso trägt Iris ihr privates Leid derart in die Welt hinaus? "Ich lasse mir nichts verbieten. Das Ganze geschah in der Öffentlichkeit, also habe ich es auch öffentlich gemacht. Das ist meine Art, das Ganze zu verarbeiten und das mache ich jetzt auch", erklärte sie ihr Verhalten.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

RTLZWEI Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

