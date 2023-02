Drama um Iris Klein und Peter: Sam Dylan wittert PR-Aktion

Sam Dylan (32) hat eine ganz klare Meinung zu dem Drama um Iris Klein (55) und ihren Mann Peter! Die Schlagzeilen um das Ehepaar reißen aktuell nicht ab: Während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel warf die TV-Bekanntheit ihrem Mann vor, sie mit Djamila Rowes (55) Dschungelbegleitung Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Inzwischen hat Peter sogar gestanden, dass er sich in die Blondine verliebt habe. Er und Iris stecken in einer Ehekrise. Im Promiflash-Interview ist sich Sam sicher: Das zerstrittene Ehepaar hat alles inszeniert!

Im Rahmen der "Liebesreich Pre-Valentinstagsparty by David Lovric" hakte Promiflash bei dem 32-Jährigen nach – seiner Meinung nach habe Iris "den Oscar verdient": "Sie hat nur ein Ziel: Follower zu bekommen. [...] Das ist alles so inszeniert. Das ist sehr peinlich." Sam ist davon überzeugt, dass die Mutter von Daniela Katzenberger (36) alles tut, um mehr Reichweite auf den sozialen Medien zu bekommen: "Das macht sie sehr gut, muss man sagen."

Bis auf die aktuellen Klicks auf den Social-Media-Plattformen habe Iris aber nichts erreicht: "Ich weiß jetzt auch nicht, was sie erwarten, was da jetzt kommt. Ich habe ja auch gehört, so ein Exklusiv-Interview, aber die sind ja auch nicht Prinz Harry (38) und Meghan (41)", erklärte Sam abschließend im Promiflash-Interview.

Anzeige

Getty Images Sam Dylan im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de