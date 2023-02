Nach "Are You The One?": Henna hat Sex mit Ken – trotz Deniz

Nach dem Show-Ende ging es wohl heiß her. Die diesjährige Staffel von Are You The One? ist vorbei. Bereits während der Austragung gab es einige Dramen und Lovestorys, die auf eine Fortsetzung nach Drehende setzten. Gespannt haben die Fans auf das Wiedersehen gewartet, um zu erfahren, was danach passierte. Doch wie es scheint, wird es in diesem Jahr kein Wiedersehen geben. Dafür sind bereits jetzt einige pikante Infos bekannt.

In der Show bandelte Henna eigentlich noch mit Deniz Topcu an. Aber was wurde aus den beiden nach Showende? Laut einem Post der offiziellen "Are You The One?"-Seite auf Instagram haben die beiden sich noch länger gedatet. "Henna sagt, es ist zerbrochen, weil sie Sex mit Ken hatte und Deniz etwas mit der besten Freundin seiner Ex", heißt es in dem Beitrag weiter. Laut Deniz sei danach Funkstille gewesen, weil sie wieder mit ihrem Ex zusammengekommen ist.

Inzwischen hat Henna allerdings wohl wieder einen neuen Schwarm: Kenneth. "Laut ihm ist der Kontakt zu Henna seit der Ausstrahlung wieder intensiver und die beiden wollen schauen, ob sich doch etwas Ernstes entwickelt", heißt es in dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / deniz__topcu Deniz Topcu im August 2022

Anzeige

Instagram / kenneth_nbs Kenneth, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de